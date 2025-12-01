Азербайджанская фигуристка впервые примет участие в ЧЕ
Индивидуальные
- 01 декабря, 2025
- 10:52
Азербайджанская фигуристка Наргиз Сулейманова впервые примет участие в чемпионате Европы (ЧЕ).
Как сообщает Report, информацию распространила Федерация зимних видов спорта Азербайджана.
Лицензию на участие в ЧЕ спортсменка получил во время выступления в короткой и произвольной программе на Bosphorus Cup, который проходил в Стамбуле 27-30 ноября. Сулейманова завоевала золотую медаль, набрав 156.53 балла среди 26 спортсменок.
Другая фигуристка Сабина Алиева заняла 6-е место с результатом 137.22 балла, а Арина Калугина – 5-е место с результатом 154.85 балла.
