III Игры СНГ: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 04 октября, 2025
- 13:16
Еще одна азербайджанская дзюдоиста завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Фидан Джалилли (70 кг) заняла третье место в турнире.
Поединки в этой весовой категории проводились по круговой системе.
Отметим, что ранее дзюдоистка Земфира Алиева (+70 кг) завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Земфира Алиева (+70 кг) заняла третье место в турнире.
Поединки в этой весовой категории проводились по круговой системе.
Отметим, что соревнования по дзюдо на III Играх СНГ завершатся 5 октября.
Последние новости
13:48
Умер звезда итальянского сериала "Спрут" Ремо ДжиронеДругие страны
13:42
III Игры СНГ: Мужская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медальИндивидуальные
13:38
В Украине около 30 человек пострадали из-за удара РФ по пассажирскому поездуДругие страны
13:16
Фото
III Игры СНГ: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
13:12
В Турции в результате взрыва на химзаводе погибли два человекаВ регионе
13:04
Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции более чем на 8%АПК
12:59
Турция привлекает до $10 млрд международного финансирования в рамках Среднего коридораИнфраструктура
12:57
В Ирландии жертвой шторма "Эми" стал один человекДругие страны
12:45