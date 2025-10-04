İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 13:09
    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan daha bir cüdoçusu III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Fidan Cəlilli (70 kq) turnirdə üçüncü yerə çıxıb.

    Bu çəki dərəcəsində görüşlər dairə sistemlə keçirilib.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Zemfira Əliyeva (+70 kq) bürünc mükafata sahib çıxmışdı.

    III MDB Oyunlarında cüdo yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.

    Azərbaycan cüdoçusu III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Zemfira Əliyeva (+70 kq) turnirdə üçüncü yerə çıxıb.

    Bu çəki dərəcəsində görüşlər dairə sistemlə keçirilib.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında cüdo yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.

    cüdo III MDB Oyunları Bürünc medal
    Foto
    III Игры СНГ: Еще одна азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Azerbaijani judoka wins bronze at 3rd CIS Games

    Son xəbərlər

    13:41

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub

    Digər ölkələr
    13:32

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib

    Fərdi
    13:31

    İsrail və HƏMAS arasında danışıqlar sabah Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    13:22

    Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər var

    Region
    13:20

    AMB: Azərbaycanda qaz istehsalı üzrə ödәniş daxilolmaları 165 milyon manat azalıb

    Maliyyə
    13:18

    "Real"ın sabiq futbolçusu Messinin çıxış etdiyi komandaya keçəcək

    Futbol
    13:09
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:02

    Hacı Əliyev: "Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil"

    Fərdi
    12:48

    FHN MDB Oyunlarında avarçəkmə yarışlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti