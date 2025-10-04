Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 13:09
Azərbaycan daha bir cüdoçusu III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Fidan Cəlilli (70 kq) turnirdə üçüncü yerə çıxıb.
Bu çəki dərəcəsində görüşlər dairə sistemlə keçirilib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Zemfira Əliyeva (+70 kq) bürünc mükafata sahib çıxmışdı.
III MDB Oyunlarında cüdo yarışları oktyabrın 5-də başa çatacaq.
