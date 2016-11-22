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    Азербайджанская боксерша вышла в финал чемпионата Европы

    В решающем поединке ее соперницей будет местная спортсменка

    София. 22 ноября. REPORT.AZ/ В столице Болгарии Софии стартовали полуфинальные встречи чемпионата Европы по боксу среди женщин.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, первой из попавших в полуфинал азербайджанских боксерш на ринг вышла Анна Алимарданова в весовой категории 54 кг.

    Она одержала победу над француженкой Дельфин Манчини.

    Победительницей другого поединка стала болгарка Станимира Петрова, одержавшая победу над россиянкой Викторией Кулешовой.

    Финальная встреча между Алимардановой и Петровой состоится 23 ноября.

    Чуть позже состоятся полуфинальные встречи между Еленой Выстроповой (69 кг) и россиянкой Саадат Абдуллаевой, Лейлой Джавадовой (81 кг) и турчанкой Элиф Гюнери, Айнур Рзаевой (+ 81 кг) и Земфирой Магомедалиевой. 

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