Азербайджан занял первое место в рейтинге IeSF

Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял первое место в рейтинге Международной федерации киберспорта IeSF.

Как передает Report со ссылкой на сайт IeSF, рейтинг строился на таких критериях как: количество организованных турниров от IeSF, число посетителей чемпионатов, развитие киберспорта в стране.

Второе и третье места заняли Южная Корея и Китай.

IeSF — Международная федерация компьютерного спорта, была образована в ноябре 2008 года. В настоящее время IeSF состоит из 47 национальных федераций.