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    Азербайджан занял первое место в рейтинге IeSF

    Второе и третье места заняли Южная Корея и Китай

    Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял первое место в рейтинге Международной федерации киберспорта IeSF.

    Как передает Report со ссылкой на сайт IeSF, рейтинг строился на таких критериях как: количество организованных турниров от IeSF, число посетителей чемпионатов, развитие киберспорта в стране.

    Второе и третье места заняли Южная Корея и Китай.

    IeSF — Международная федерация компьютерного спорта, была образована в ноябре 2008 года. В настоящее время IeSF состоит из 47 национальных федераций.

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