Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ
Индивидуальные
- 28 сентября, 2025
- 22:41
Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачёте III Игр СНГ.
Как передает Report, на счету азербайджанских спортсменов 1 серебро и 3 бронзы.
Серебряную медаль завоевал Сулейман Исмаилзаде (плавание, 1500 м вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Мехри Абдурахманлы (плавание, 100 м баттерфляем), Егор Майнитиский (плавание, 200 м комплекс) и дуэт Джавид Гасанов/Джамиля Пашаева (скит-микс).
Лидирует в общем зачете Россия (9 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали). На втором месте - Беларусь (1 золото, 4 серебра, 3 бронзы), на третьем - Казахстан (3 серебра, 2 бронзы).
Всего медали пока завоевали представители четырех стран.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ
