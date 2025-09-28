Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    • 28 сентября, 2025
    • 22:41
    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачёте III Игр СНГ.

    Как передает Report, на счету азербайджанских спортсменов 1 серебро и 3 бронзы.

    Серебряную медаль завоевал Сулейман Исмаилзаде (плавание, 1500 м вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Мехри Абдурахманлы (плавание, 100 м баттерфляем), Егор Майнитиский (плавание, 200 м комплекс) и дуэт Джавид Гасанов/Джамиля Пашаева (скит-микс).

    Лидирует в общем зачете Россия (9 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали). На втором месте - Беларусь (1 золото, 4 серебра, 3 бронзы), на третьем - Казахстан (3 серебра, 2 бронзы).

    Всего медали пока завоевали представители четырех стран.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ Азербайджан
    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıb

    Последние новости

    22:41

    Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    22:24

    Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

    В регионе
    22:07

    После землетрясения в турецкой провинции Кютахья зафиксировано 6 афтершоков

    В регионе
    21:52

    Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе "на завершающей стадии"

    Другие страны
    21:38

    МВД: На III Играх стран СНГ обеспечиваются меры безопасности

    Внутренняя политика
    21:26

    Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    21:04
    Фото

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    20:51

    WP: Трамп примет участие во встрече Хегсета с генералами США 30 сентября

    Другие страны
    20:28
    Фото

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдают за церемонией открытия III Игр СНГ в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей