Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачете III Игр СНГ

Азербайджан занимает 4-е место в медальном зачёте III Игр СНГ.

Как передает Report, на счету азербайджанских спортсменов 1 серебро и 3 бронзы.

Серебряную медаль завоевал Сулейман Исмаилзаде (плавание, 1500 м вольным стилем). Бронзовыми призерами стали Мехри Абдурахманлы (плавание, 100 м баттерфляем), Егор Майнитиский (плавание, 200 м комплекс) и дуэт Джавид Гасанов/Джамиля Пашаева (скит-микс).

Лидирует в общем зачете Россия (9 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали). На втором месте - Беларусь (1 золото, 4 серебра, 3 бронзы), на третьем - Казахстан (3 серебра, 2 бронзы).

Всего медали пока завоевали представители четырех стран.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.