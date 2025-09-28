III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda idmançılarımızın aktivində 3 bürünc, 1 gümüş medal var.

    Süleyman İsmayılzadə (1500 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmə) gümüş, Mehri Əbdürəhmanlı (100 metr məsafəyə kəpənək üsulu ilə üzmə), Yeqor Maynitiskiy (200 metr məsafəyə fərdi qarışıq) və Cavid Həsənov/Cəmilə Paşayeva cütü (dairəvi stend qarışıq) bürünc medal qazanıb.

    Siyahıya Rusiya (9 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc) başçılıq edir. Belarus (1 qızıl, 4 gümüş, 3 bürünc) ikinci, Qazaxıstan (3 gümüş, 2 bürünc) üçüncüdür.

    İndiyə qədər 4 ölkə təmsilçiləri medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları oktyabrın 8-də başa çatacaq.

