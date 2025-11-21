Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности
Индивидуальные
- 21 ноября, 2025
- 13:26
Определены знаменосцы сборной Азербайджана на церемонии закрытия VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, честь нести государственный флаг Азербайджана доверена двум спортсменам - борцу греко-римского стиля Хасрету Джафарову и представительнице сборной по фехтованию Сабине Керимовой.
Отметим, Игры исламской солидарности стартовали 4 ноября и завершаются сегодня.
