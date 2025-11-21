İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Fərdi
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:57
    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Milli Olimpiya Komitəsindən məlumat verilib.

    Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov və qılıncoynatma yığmasının üzvü Səbinə Kərimova daşıyacaq.

    Qeyd edək ki, noyabrın 4-də start götürən İslamiada bu gün başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Bayraqdarlar Həsrət Cəfərov Səbinə Kərimova

