VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycanın bağlanış mərasimindəki bayraqdarları bəlli olub
Fərdi
- 21 noyabr, 2025
- 12:57
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Milli Olimpiya Komitəsindən məlumat verilib.
Bağlanış mərasimində Azərbaycan bayrağını yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov və qılıncoynatma yığmasının üzvü Səbinə Kərimova daşıyacaq.
Qeyd edək ki, noyabrın 4-də start götürən İslamiada bu gün başa çatacaq.
