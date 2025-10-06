Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2025
    • 15:15
    Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ

    Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, это стало возможным благодаря выходу в 1/4 финала соревнований по фехтованию на шпагах наших спортсменов Мирхатая Мамедова и Вахаба Фатуллаева, которые будут соревноваться друг с другом.

    Поскольку один из них гарантированно пройдет в полуфинал, Азербайджан обеспечил себе очередную награду.

    Еще один представитель страны Орудж Мисирзаде в борьбе за выход в полуфинал встретится с представителем Узбекистана Нурмагомедом Муминовым.

    III Игры СНГ бронзовая медаль
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib
    Azerbaijan secures another bronze at 3rd CIS Games

    Последние новости

    16:03

    В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменов

    ИКТ
    15:59

    В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизации

    В регионе
    15:57

    Турция в январе-июле стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газа

    Энергетика
    15:55
    Фото

    В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    15:48

    В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате

    В регионе
    15:40

    ING: Азербайджан сохраняет внешнюю устойчивость, но баланс текущего счета под давлением

    Финансы
    15:38
    Фото

    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан

    Другие
    15:22

    Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    15:19

    Потребителям в Азербайджане в январе-сентябре возвращено НДС на около 140 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей