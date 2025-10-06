Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ
Индивидуальные
- 06 октября, 2025
- 15:15
Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, это стало возможным благодаря выходу в 1/4 финала соревнований по фехтованию на шпагах наших спортсменов Мирхатая Мамедова и Вахаба Фатуллаева, которые будут соревноваться друг с другом.
Поскольку один из них гарантированно пройдет в полуфинал, Азербайджан обеспечил себе очередную награду.
Еще один представитель страны Орудж Мисирзаде в борьбе за выход в полуфинал встретится с представителем Узбекистана Нурмагомедом Муминовым.
Последние новости
16:03
В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменовИКТ
15:59
В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизацииВ регионе
15:57
Турция в январе-июле стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газаЭнергетика
15:55
Фото
В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
15:48
В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на АрбатеВ регионе
15:40
ING: Азербайджан сохраняет внешнюю устойчивость, но баланс текущего счета под давлениемФинансы
15:38
Фото
Садыр Жапаров прибыл в АзербайджанДругие
15:22
Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате ЕвропыИндивидуальные
15:19