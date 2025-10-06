Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ.

Как сообщает корреспондент Report, это стало возможным благодаря выходу в 1/4 финала соревнований по фехтованию на шпагах наших спортсменов Мирхатая Мамедова и Вахаба Фатуллаева, которые будут соревноваться друг с другом.

Поскольку один из них гарантированно пройдет в полуфинал, Азербайджан обеспечил себе очередную награду.

Еще один представитель страны Орудж Мисирзаде в борьбе за выход в полуфинал встретится с представителем Узбекистана Нурмагомедом Муминовым.