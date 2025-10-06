İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib

    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:55
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, buna səbəb şpaqa növündə mübarizə aparan Mirxətai Məmmədov ilə Vahab Fətullayevim 1/4 finalda bir-birlərinə rəqib olmasıdır.

    İki qılıncoynadandan biri yarımfinala yüksələcəyi üçün Azərbaycan daha bir medalı təmin edib.

    Misirzadə Oruc isə yarımfinala gedən yolda Nurməhəmməd Muminovla (Özbəkistan) qarşılaşacaq.

    Şpaqa qılıncoynatma III MDB Oyunları
    Азербайджан обеспечил еще одну бронзовую медаль на III Играх СНГ
    Azerbaijan secures another bronze at 3rd CIS Games

    Son xəbərlər

    16:11
    Rəy

    İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRH

    Analitika
    16:10

    Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"

    Futbol
    16:07
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:59

    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    15:57

    Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıb

    Fərdi
    15:55

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    İKT
    15:54

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıb

    Maliyyə
    15:49

    Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib

    Futbol
    15:44

    Azərbaycanda "Qiymətləndiricilər Günü" qeyd olunacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti