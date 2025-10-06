Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib
Fərdi
- 06 oktyabr, 2025
- 14:55
Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir bürünc medalı təmin edib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, buna səbəb şpaqa növündə mübarizə aparan Mirxətai Məmmədov ilə Vahab Fətullayevim 1/4 finalda bir-birlərinə rəqib olmasıdır.
İki qılıncoynadandan biri yarımfinala yüksələcəyi üçün Azərbaycan daha bir medalı təmin edib.
Misirzadə Oruc isə yarımfinala gedən yolda Nurməhəmməd Muminovla (Özbəkistan) qarşılaşacaq.
