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Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок

Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок Завоеванная нами серебряная медаль стала результатом интенсивных тренировок.
Индивидуальные
9 апреля 2024 г. 07:54
Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок

Завоеванная нами серебряная медаль стала результатом интенсивных тренировок.

Как передает Report, об этом сказала азербайджанская гимнастка Аян Шабанова, которая вместе с Самирой Гусейновой заняла второе место в синхронной программе по прыжкам на батуте на чемпионате Европы в португальском Гимарайнше.

С.Гусейнова в свою очередь отметила, что на турнире развернулась напряженная борьба за медали.

"У нас были серьезные соперники, в том числе гимнастки из Грузии и Германии. Несмотря ни на что, мы выполнили свою задачу и завоевали медали", - заключила она.

Напомним, что Аян Шабанова и Самира Гусейнова (прыжки на батуте) завоевали серебряные медали в синхронной программе. Это первая серебряная медаль в истории батутной гимнастики Азербайджана, завоеванная членами женской сборной в юношеской синхронной программе.

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Версия на азербайджанском языке Ayan Şabanova: Əziyyətli, gərgin məşqlər keçirdik

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