Аян Шабанова: Наша медаль стала результатом интенсивных тренировок

Завоеванная нами серебряная медаль стала результатом интенсивных тренировок.
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С.Гусейнова в свою очередь отметила, что на турнире развернулась напряженная борьба за медали.
"У нас были серьезные соперники, в том числе гимнастки из Грузии и Германии. Несмотря ни на что, мы выполнили свою задачу и завоевали медали", - заключила она.
Напомним, что Аян Шабанова и Самира Гусейнова (прыжки на батуте) завоевали серебряные медали в синхронной программе. Это первая серебряная медаль в истории батутной гимнастики Азербайджана, завоеванная членами женской сборной в юношеской синхронной программе.