Австралийский суд отменил решение аннулировать визу Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл дело в суде Австралии. Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл дело в суде Австралии. Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

Судья Энтони Келли отменил решение правительства аннулировать его визу и приказал освободить Джоковича в течение 30 минут после принятия решения.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.