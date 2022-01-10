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Австралийский суд отменил решение аннулировать визу Джоковича

Австралийский суд отменил решение аннулировать визу Джоковича Сербский теннисист Новак Джокович выиграл дело в суде Австралии. Об этом передает Report со ссылкой на CNN.
Индивидуальные
10 января 2022 г. 11:02
Австралийский суд отменил решение аннулировать визу Джоковича

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл дело в суде Австралии. Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

Судья Энтони Келли отменил решение правительства аннулировать его визу и приказал освободить Джоковича в течение 30 минут после принятия решения.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

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Версия на английском языке Australian court overturns decision to annul Djokovic’s visa

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