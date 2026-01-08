Американский спортсмен дисквалифицирован по итогам допинг-теста на ЧМ в Баку

Член сборной США по армрестлингу Тимоти Льюис был дисквалифицирован по итогам допинг-контроля, проведенного во время чемпионата мира в Баку.

Об этом Report сообщил вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Азер Магеррамов.

По его словам, американский спортсмен не прошел допинг-проверку в ходе соревнований в столице Азербайджана.

"Чемпионат мира по армрестлингу проходил в Азербайджане, и Тимоти Льюис участвовал в нем в составе сборной США. Во время турнира допинг-контроль проходили как азербайджанские, так и иностранные спортсмены. Наказание связано именно с результатами этих допинг проверок. У наших спортсменов до настоящего времени серьезных проблем не возникало. Лишь в прошлом году один атлет был наказан за использование запрещенного препарата из-за боли в горле", - отметил представитель федерации.

Отметим, что Антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) дисквалифицировало американского армрестлера сроком на 3 года. Причиной стало выявление в его пробе запрещенного вещества либо его метаболитов или маркеров.