    Индивидуальные
    • 08 января, 2026
    • 15:54
    Американский спортсмен дисквалифицирован по итогам допинг-теста на ЧМ в Баку

    Член сборной США по армрестлингу Тимоти Льюис был дисквалифицирован по итогам допинг-контроля, проведенного во время чемпионата мира в Баку.

    Об этом Report сообщил вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Азербайджана Азер Магеррамов.

    По его словам, американский спортсмен не прошел допинг-проверку в ходе соревнований в столице Азербайджана.

    "Чемпионат мира по армрестлингу проходил в Азербайджане, и Тимоти Льюис участвовал в нем в составе сборной США. Во время турнира допинг-контроль проходили как азербайджанские, так и иностранные спортсмены. Наказание связано именно с результатами этих допинг проверок. У наших спортсменов до настоящего времени серьезных проблем не возникало. Лишь в прошлом году один атлет был наказан за использование запрещенного препарата из-за боли в горле", - отметил представитель федерации.

    Отметим, что Антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) дисквалифицировало американского армрестлера сроком на 3 года. Причиной стало выявление в его пробе запрещенного вещества либо его метаболитов или маркеров.

