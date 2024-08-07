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Альфонсо Домингес: Представляю азербайджанский народ на Олимпиаде в Париже

Альфонсо Домингес: Представляю азербайджанский народ на Олимпиаде в Париже Азербайджанский боксер кубинского происхождения Альфонсо Домингес (92 кг), вышедший в финал летних Олимпийских игр в столице Франции Париже, с гордостью заявил, что на соревнованиях представляет азербайджанский народ.
Индивидуальные
7 августа 2024 г. 10:01
Альфонсо Домингес: Представляю азербайджанский народ на Олимпиаде в Париже

Азербайджанский боксер кубинского происхождения Альфонсо Домингес (92 кг), вышедший в финал летних Олимпийских игр в столице Франции Париже, с гордостью заявил, что на соревнованиях представляет азербайджанский народ.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я представляю здесь свою страну, семью, детей, товарищей по команде и весь азербайджанский народ. Хвала Аллаху за то, что он позволил мне подарить им эти моменты. Благодарю азербайджанский народ, они встретили меня как своего родного сына и дали шанс выступить на Олимпийских играх", - говорится в публикации.

Альфонсо Домингес в финале встретится с представителем Узбекистана Лазизбеком Муллажоновым. Матч состоится 10 августа в 00:34 по бакинскому времени.

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Версия на английском языке Alfonso Dominguez: Proudly representing Azerbaijan at Paris Olympics
Версия на азербайджанском языке Alfonso Dominqes: Paris olimpiadasında Azərbaycan xalqını təmsil edirəm

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