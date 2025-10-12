Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship в Бангкоке

Представитель Центрального армейского спортивного клуба (ЦАСК) Министерства обороны Азербайджана, известный под прозвищем "King", Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship (ONE FC), проходившем в Бангкоке.

Как сообщает Report, за время своей спортивной карьеры он одержал в общей сложности 20 побед, из которых 5 - на турнирах ONE FC.

Особый интерес у мировой спортивной общественности вызовал удар, который он использовал для своей третьей победы (spinning back elbow). Видеозаписи этого боя на официальной странице ONE FC в "Facebook" собрали более 1 миллиона просмотров и лайков, а на других социальных платформах - ещё больше просмотров.

Акиф Гулузаде, успешно представляющий Азербайджан на международной арене как в кикбоксинге, так и в муайтай, планирует провести ещё 4 боя.

Отметим, что опытные специалисты - тренер Алескер Солтанов и при поддержке Чингиза Аллазова - способствовали его победе. Кроме того, спортсмен подписал контракт с авторитетной организацией ONE FC на сумму 100 000 долларов США.