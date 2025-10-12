İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    MOİK təmsilçisi Banqkokda keçirilən "ONE FC" turnirində növbəti qələbəsini qazanıb

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2025
    • 19:55
    Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ordu İdman Klubunun (MOİK) təmsilçisi, "King" ləqəbli Akif Quluzadə Banqkokda keçirilən ONE Championship (ONE FC) turnirində növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, idman karyerası ərzində ümumilikdə 20 qələbə qazanan təmsilçimiz onlardan 5-ni ONE FC turnirlərində qazanıb.

    Onun üçüncü qələbəsində istifadə etdiyi zərbə (spinning back elbow) dünya idman ictimaiyyətində böyük maraq doğurub. Belə ki, həmin döyüşdən görüntülər ONE FC-in rəsmi "Facebook" səhifəsində 1 milyondan çox baxış və bəyənmə toplayıb, digər sosial platformalarda isə daha geniş izlənmə qazanıb.

    İdmanın həm kikboksinq, həm də muaytay növlərində yüksək nəticələr göstərərək ölkəmizi beynəlxalq arenada layiqincə təmsil edən A.Quluzadənin qarşıda 4 döyüşü planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, təcrübəli mütəxəssislər Ələsgər Soltanovun məşqçiliyi və Çingiz Allazovun dəstəyi ilə qələbə qazanan təmsilçimiz dünya nüfuzlu ONE FC təşkilatı ilə 100 000 ABŞ dolları məbləğində müqavilə imzalayıb.

    Акиф Гулузаде одержал очередную победу на турнире ONE Championship в Бангкоке

