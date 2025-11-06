AIJA объявила Report лучшим сайтом по освещению сферы спорта
Индивидуальные
- 06 ноября, 2025
- 16:54
Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AIJA) наградила победителей 2024 года.
Информационное агентство Report объявлено лучшим сайтом среди общественно-политических сайтов страны по освещению сферы спорта.
Награду руководителю спортивного отдела Report Кянану Гасанову двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев.
Отметим, что Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана является членом Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и Европейского Союза по спортивной прессе (AIPS EUROPE-UEPS).
