    AIJA объявила Report лучшим сайтом по освещению сферы спорта

    Индивидуальные
    • 06 ноября, 2025
    • 16:54
    Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана (AIJA) наградила победителей 2024 года.

    Информационное агентство Report объявлено лучшим сайтом среди общественно-политических сайтов страны по освещению сферы спорта.

    Награду руководителю спортивного отдела Report Кянану Гасанову двукратный олимпийский призер, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе Гаджи Алиев.

    Отметим, что Ассоциация спортивных журналистов Азербайджана является членом Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) и Европейского Союза по спортивной прессе (AIPS EUROPE-UEPS).

    AİJA "Report" İnformasiya Agentliyini mükafatlandırıb

    Лента новостей