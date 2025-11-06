İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    AİJA "Report" İnformasiya Agentliyini mükafatlandırıb

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:12
    AİJA Report İnformasiya Agentliyini mükafatlandırıb

    Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası (AİJA) 2024-cü ilin qaliblərini mükafatlandırıb.

    "Report" İnformasiya Agentliyi ictimai-siyasi saytlar arasında idman sahəsini ən yaxşı işıqlandıran sayt hesab edilib.

    İlin ən yaxşıları ölkənin kütləvi informasiya vasitələri, idman azarkeşləri və mütəxəssisləri arasında rəy sorğusuna əsasən müəyyənləşib.

    Mükafatı "Report"un İdman şöbəsinin rəhbəri Kənan Həsənova ikiqat olimpiya mükafatçısı, üçqat dünya və dördqat Avropa çempionu olmuş sabiq sərbəst güləşçi Hacı Əliyev təqdim edib.

    Qeyd edək ki, AİJA Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının (AIPS) və İdman Mətbuatı üzrə Avropa İttifaqının (AIPS EUROPE-UEPS) üzvü və ölkəmizdə rəsmi təmsilçisidir.

