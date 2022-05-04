О нас
Аудио новости

Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая

Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая По инициативе Фонда Гейдара Алиева 15 мая пройдет “Бакинский марафон-2022".
Индивидуальные
4 мая 2022 г. 16:20
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 15 мая пройдет “Бакинский марафон-2022".

Как сообщает Report, Бакинский марафон, который проводится уже в пятый раз под лозунгом "Победи ветер“, в этом году пройдет по другому маршруту.

Старт и финиш марафона, который растянется на 21 километр, будет на Площади Государственного Флага.

Регистрация на участие в конкурсе началась 25 марта и продлится до 10 мая. Лица старше 18 лет могут подать заявку на участие в марафоне в пунктах регистрации в торговых центрах города Баку (“28 Mall”, “Гянджлик Молл”, “Дениз Молл”) или на сайте “Бакинского марафона - 2022”. www.marathon.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mayın 15-də “Bakı Marafonu - 2022” keçiriləcək

Самое важное

Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 16:17
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi