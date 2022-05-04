Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 15 мая пройдет “Бакинский марафон-2022".

По инициативе Фонда Гейдара Алиева 15 мая пройдет “Бакинский марафон-2022".

Как сообщает Report, Бакинский марафон, который проводится уже в пятый раз под лозунгом "Победи ветер“, в этом году пройдет по другому маршруту.

Старт и финиш марафона, который растянется на 21 километр, будет на Площади Государственного Флага.

Регистрация на участие в конкурсе началась 25 марта и продлится до 10 мая. Лица старше 18 лет могут подать заявку на участие в марафоне в пунктах регистрации в торговых центрах города Баку (“28 Mall”, “Гянджлик Молл”, “Дениз Молл”) или на сайте “Бакинского марафона - 2022”. www.marathon.az.