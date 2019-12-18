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Замминистра: Следует уделять внимание подготовке кадров в сфере хранения объемных данных

​Замминистра: Следует уделять внимание подготовке кадров в сфере хране

Около 80% объемных данных в Азербайджане неструктурированы.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на семинаре "Объемные данные в государственном управлении".

По его словам, следует уделять внимание подготовке кадров в сфере хранения объемных данных: "По данным аудиторской компании PwC, в 2020 году будет создано 2,7 млн новых вакансий в сфере науки о данных (DATA Science). В зарубежных компаниях уже созданы отделы по управлению данными. Мы наблюдаем появление более 30 новых профессий, связанных с данными".

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