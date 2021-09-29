YouTube будет удалять контент с недостоверными данными о вакцинах

Видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на "Прайм", сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.
По его словам, недостоверная информация, касающаяся всех применяемых безопасных вакцин, будет удаляться.
"Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения", — отметил он.