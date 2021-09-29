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YouTube будет удалять контент с недостоверными данными о вакцинах

YouTube будет удалять контент с недостоверными данными о вакцинах Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться.
ИКТ
29 сентября 2021 г. 23:15
YouTube будет удалять контент с недостоверными данными о вакцинах

Видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.

По его словам, недостоверная информация, касающаяся всех применяемых безопасных вакцин, будет удаляться.

"Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения", — отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "YouTube" vaksinlə bağlı yalan məlumatları siləcək

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