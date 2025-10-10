Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов в сфере ИТ до конца следующего года.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам руководитель департамента развития цифровых навыков Агентства инноваций и цифрового развития Вюсала Гурбанова.

По ее словам, основной целью Агентства инноваций и цифрового развития является укрепление кадрового потенциала в сфере ИКТ в Азербайджане и создание базы специалистов в ИТ-секторе:

"С этой целью мы привлекли несколько крупных мировых ИТ-компаний в Азербайджан. Одной из школ, осуществляющих деятельность в этой сфере, является Holberton School Azerbaijan. Эта школа была создана в 2016 году в США, а ее штаб-квартира находится во Франции. Расширяя наши связи и сотрудничество с этой компанией, в 2023 году мы открыли ее представительство в Азербайджане. С того же года школа Holberton School Azerbaijan начала работу при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития и спонсорстве PASHA Holding".

Гурбанова подчеркнула, что через Holberton School Azerbaijan совершенствуется ИТ-база Азербайджана, и в школе проводятся различные работы по подготовке студентов: "Эта школа способствовала подготовке специалистов в области информационных технологий в Азербайджане. Сюда входит подготовка специалистов с целью удовлетворения потребности в специальностях в сфере кибербезопасности, компьютерных наук, машинного обучения, искусственного интеллекта и других ИТ-направлений. Наш годовой контракт с этой компанией завершился, и мы подписали очередной. В рамках этого контракта до конца 2026 года предусмотрена подготовка 160 специалистов по указанным направлениям".