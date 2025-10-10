İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Vüsalə Qurbanova: "Holberton School Azerbaijan"da İT sahəsi üzrə 160 mütəxəssis hazırlanacaq"

    İKT
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:21
    Vüsalə Qurbanova: Holberton School Azerbaijanda İT sahəsi üzrə 160 mütəxəssis hazırlanacaq
    Vüsalə Qasımova

    "Holberton School Azerbaijan" məktəbi gələn ilin sonuna qədər İT sahəsi üzrə 160 mütəxəssis hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) Rəqəmsal Səriştələrin İnkişafı departamentinin müdiri Vüsalə Qurbanova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin əsas məqsədi Azərbaycanda İKT sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi və IT sektorunda mütəxəssislər bazasının yaradılmasıdır: "Bu məqsədlə ölkəyə dünyanın bir neçə nəhəng IT şirkətlərinin gəlməsini təmin etmişik. Bu sahədə fəaliyyət göstərən məktəblərdən biri "Holberton School Azerbaijan"dır. Bu məktəb 2016-cı ildə ABŞ-də yaradılıb, onun baş qərargahı isə Fransada yerləşir. Bu şirkətlə əlaqələrimizi, əməkdaşlığımızı genişləndirərək 2023-cü ildə onun Azərbaycanda nümayəndəliyini açmışıq. Elə həmin ildən "Holberton School Azerbaijan" məktəbi İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi, "PASHA Holding"in sponsorluğu ilə fəaliyyətə başlayıb".

    V.Qurbanova vurğulayıb ki, "Holberton School Azerbaijan" vasitəsilə Azərbaycanın IT bazası mükəmməlləşdirilib və bu məktəbdə tələbələrin hazırlanması üzrə müxtəlif işlər görülüb: "Belə ki, bu məktəb Azərbaycan üçün IT sahəsində olan mütəxəssislərin hazırlanmasına yardım göstərib. Buraya daha çox kibertəhlükəsizlik, kompüter elmləri, maşın öyrənməsi, süni intellekt və digər IT sahələr üzrə ixtisaslara olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə mütəxəssislərin hazırlanması daxildir. Bu şirkətlə bir illik müqaviləmiz yekunlaşıb və növbəti müqaviləyə i‌mza atmışıq. Bu müqavilə çərçivəsində 2026-cı ilin sonuna qədər sadalanan sahələr üzrə 160 nəfər mütəxəssisin hazırlanması nəzərdə tutulur".

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года
    Vusala Gurbanova: 160 IT specialists to be trained at Holberton School Azerbaijan

