UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası bu gün sonuncu matçına çıxacaq
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 09:15
"Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində bu gün sonuncu oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Niderland təmsilçisi "Ayaks"ın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gələcək.
Görüş "Azərsun Arena"da, saat 14:00-da start götürəcək. Əsas mərhələnin VI turunun matçını macarıstanlı FIFA referisi Marton Ruş idarə edəcək.
Qeyd edək ki, əvvəlki beş qarşılaşmanın hamısında məğlub olan U-19 35-ci pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 7 xalla 22-cidir.
Son xəbərlər
09:38
"AzərEnerji" Naxçıvanda 7 milyon manatlıq iş görəcəkEnergetika
09:37
Tramp Ağ Evdə qapalı iclas keçirəcəkDigər ölkələr
09:36
Azərbaycanda sərxoşluq səbəbindən baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı azalıbHadisə
09:35
UEFA Çempionlar Liqasında VI tura yekun vurulacaq, "Mançester Siti" Madriddə "Real"la qarşılaşacaqFutbol
09:27
Lerikdə avtomobil dərəyə aşıb, bir nəfər ölübHadisə
09:25
Foto
Gələn il Azərbaycanda bir neçə xəstəxanada hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayacaqSağlamlıq
09:24
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyada tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilibHadisə
09:15
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası bu gün sonuncu matçına çıxacaqFutbol
09:07