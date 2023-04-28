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Выпущена почтовая марка с изображением судна-парома "Зарифа Алиева"

Выпущена почтовая марка с изображением судна-парома "Зарифа Алиева" По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой подготовлена почтовая марка с изображением судна-парома типа Ro-Pax, названного в ее честь.
ИКТ
28 апреля 2023 г. 09:58
Выпущена почтовая марка с изображением судна-парома Зарифа Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой подготовлена почтовая марка с изображением судна-парома типа Ro-Pax, названного в ее честь.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что почтовая марка, подготовленная ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта по инициативе ASCO, выпущена в типографии Bobruisk İnterated Printing House в Беларуси.

Номинальная стоимость почтовой марки размером 52x37 мм составляет 1 манат.

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Версия на азербайджанском языке “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsinin təsviri əks olunmuş poçt markası hazırlanıb

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