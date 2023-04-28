Выпущена почтовая марка с изображением судна-парома "Зарифа Алиева"

По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой подготовлена почтовая марка с изображением судна-парома типа Ro-Pax, названного в ее честь.

По случаю 100-летия со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой подготовлена почтовая марка с изображением судна-парома типа Ro-Pax, названного в ее честь.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что почтовая марка, подготовленная ООО "Азерпочт" Министерства цифрового развития и транспорта по инициативе ASCO, выпущена в типографии Bobruisk İnterated Printing House в Беларуси.

Номинальная стоимость почтовой марки размером 52x37 мм составляет 1 манат.