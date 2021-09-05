Вертолет-дрон совершил успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity успешно совершил 13-й автономный полет на Марсе.

Вертолет-дрон Ingenuity успешно совершил 13-й автономный полет на Марсе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечает Лаборатория реактивного движения NASA.

"Он летал со скоростью 3,3 метра в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию маршрута марсохода Perseverance", - говорится в сообщении.

В NASA подчеркнули, что полет Ingenuity начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 04:08 – бакинское время).

В этот раз вертолет пролетел на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-й миссии. Дальность полета составила 210 метров, скорость аппарата также была снижена с 4,3 до 3,3 м/ сек. Полет длился 161 секунду, во время него было сделано 10 фотографий местности, которые были позднее переданы на Землю, уточнили в агентстве.