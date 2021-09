Dron-helikopter Marsda uğurlu uçuş həyata keçirib

"Ingenuity" dron-helikopteri Marsda 13-cü uçuşunu uğurla başa vurub.

"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə NASA-nın "Jet Propulsion" laboratoriyası məlumat yayıb.

Saniyədə 3,3 metr sürətlə uçan dron-helikopterin uçuş məsafəsi 210 metr olub.

Qeyd edək ki, 1,8 kiloqramlıq “Ingenuity” dron-helikopteri ilk dəfə aprelin 19-da Mars səthindən 3 metr yüksəyə qalxıb və havada cəmi 39,1 saniyə qalıb.

Hazırlanması 80 milyon dollara başa gələn “Ingenuity” dron-helikopterin əsas missiyası qədim zamanlarda Qırmızı planetdə mövcud ola biləcək həyat izlərini aşkarlamaqdır.