Verizon продаст Yahoo и AOL

Сумма сделки составит 5 млрд долларов США

Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о продаже своих медиаактивов, включающих платформы Yahoo и AOL.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", покупателем станет частная инвестиционная компания Apollo Global Management, сумма сделки составит 5 млрд долларов США. Медиаактивы после продажи объединят под брендом Yahoo, Verizon сохранит за собой 10-процентную долю в компании.

О подготовке сделки стало известно в конце апреля. Verizon Communications заплатила более 9 млрд долларов США за покупку AOL в 2015 году и Yahoo в 2017 году. Планировалось, что Yahoo и AOL после реорганизации снова будут востребованы у пользователей, но в итоге компании не сумели выйти на целевые показатели по доходам. Из-за этого Verizon стала постепенно продавать медиаактивы, начав с новостного издания HuffPost и платформы блогов Tumblr.

В 2020 году выручка медиабизнеса Verizon Communications снизилась на 5,6%, до 7 млрд долларов США. В первом квартале 2021-го выручка увеличилась на 10%, до 1,9 млрд долларов США.