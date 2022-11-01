ВБ: Стратегия Азербайджана фокусируется на цифровых технологиях

Нынешняя стратегия Азербайджана более всего фокусируется на цифровых технологиях.

Нынешняя стратегия Азербайджана более всего фокусируется на цифровых технологиях.

Об этом в интервью Report заявила менеджер по цифровому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Николь Клинген.

"Что очень впечатляет, так это то, что нынешняя стратегия Азербайджана более всего фокусируется на цифровых технологиях. Не все страны так делают. Это необходимо, чтобы гарантировать, что производственные секторы экономики стали более производительными, и то, что люди смогут идти в ногу с развитием в стране. Цифровые секторы являются самыми быстроразвивающимися. Мы должны обеспечить развитие отрасли, чтобы Азербайджан шел в том направлении, в котором страна действительно хочет двигаться с точки зрения региональной и глобальной конкурентоспособности", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.