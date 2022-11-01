ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации

Азербайджан превратился в крупного регионального экономического игрока и международного транспортно-транзитного хаба. Однако страна не намерена на этом останавливаться: тут разработана специальная "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанск

Азербайджан превратился в крупного регионального экономического игрока и международный транспортно-транзитный хаб. Однако страна не намерена на этом останавливаться: в разработанной "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" среди пяти приоритетных направлений развития национальной экономики есть и цифровизация. В этом направлении Азербайджан на протяжении многих лет сотрудничает со Всемирным банком.

Report представляет интервью с менеджером по цифровому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Николь Клинген:

- Как Всемирный банк может помочь Азербайджану развить цифровизацию?

- Каждая страна находится на своем пути цифрового развития, пытаясь адаптироваться и идти в ногу со временем. Насколько важна цифровизация, мы впервые осознали во время пандемии COVID-19, когда внезапно никто больше не мог перемещаться с одного места в другое. Страны, в которых население, предприятия и правительство имели доступ к недорогим, высококачественным и безопасным средствам связи, добились лучших результатов и имели больший экономический рост, чем другие. Мы поняли, что существует большое неравенство внутри стран и между ними. Внутри стран городские пространства функционируют лучше, чем сельские, а также различные слои населения справляются с управлением лучше в зависимости от уровня образования и квалификации. Самым важным было сначала обеспечить доступную связь.

Мы работаем по всему миру со странами, каждая из которых находится на разном этапе этого пути. Никто не начинает с чистого листа. В некоторых странах иногда люди не совсем доверяют использованию цифровых платформ или у них недостаточно навыков. Поэтому мы работаем со странами над улучшением связи и навыков, чтобы убедиться, что люди могут использовать электронные платежи, совершать транзакции на платформах и получать более качественные услуги.

У правительства Азербайджана есть национальная стратегия развития, в которой цифровизация занимает большое место. Мы работаем с правительством над преобразованием и развитием стратегии. Сейчас мы приступаем к обсуждению вопросов развития навыков. Мы также работали над очень конкретными пунктами, касающимися законов и нормативных актов по связи.

Частью работы была и разработка широкой банковской стратегии, которая важна для понимания того, является ли Интернет доступным, безопасным и т.д.

Теперь мы рады перейти к обсуждению более широкой стратегии, которую Азербайджан наметил для себя, и готовы поддерживать ее любым способом, желательным для правительства.

- Согласно исследованию ВБ об умных деревнях в Азербайджане, стране предстоит проделать большую работу по преодолению цифрового разрыва между сельскими и городскими районами и по улучшению цифровых навыков в сельской местности. Какие ВБ видит возможности и пути улучшения цифровых навыков в сельских районах Азербайджана?

- Навыки населения чрезвычайно важны. Что касается разрыва между сельскими и городскими районами, то это прежде всего вопрос доступа к подключению, а затем - возможности эффективно использовать его.

Развитие навыков в области цифровых технологий происходит на разных уровнях. В первую очередь, это базовая способность человека пользоваться телефоном или веб-сайтом: отправлять электронные письма, прикреплять файлы и т.д. Их многие страны пытаются привнести в базовое образование. В некоторых странах есть цифровые детские сады, начальные и средние школы и т.д. Очень важно, чтобы люди в сельской местности также прошли через систему образования до этого уровня.

Затем в университете уже - научные технологии и программирование, т.е. мы переходим к более высокому уровню возможностей, который важен для того, чтобы связать их с рынками труда. Мы часто видим, что выпускники университетов не имеют работы, они не приобрели нужных навыков.

Если у нас будет хорошее подключение, мы сможем заниматься онлайн-обучением. Мы видели это также во время пандемии, что необходимо учитывать. Есть курсы, которые необязательно посещать физически. Я вижу много возможностей для людей, которые живут не в городе.

- Помимо "умных деревень", какие еще шаги предпринимает Всемирный банк, чтобы внести свой вклад в цифровое развитие Азербайджана? Какие области цифровизации в Азербайджане рассматривает Всемирный банк?

- Прямо сейчас мы обсуждаем с правительством, в каких областях они хотели бы, чтобы мы участвовали больше всего и в каких областях мы могли бы быть наиболее полезными. Правительство разрабатывает план, и сейчас обсуждается вопрос о том, как наилучшим образом мы можем внести свой вклад. Азербайджан делает большую работу по обеспечению широкополосной связи по всей стране, а не только в городах, поэтому вопрос в том, как мы можем это поддержать.

- Азербайджан создает умные деревни/города на своих освобожденных землях. Как ВБ мог бы участвовать в этом или поддержать данный процесс?

- Первоначальное название Всемирного банка - Международный банк реконструкции и развития, который первым начал работу в Европе после Второй мировой войны для восстановления инфраструктуры. Мы постоянно работаем в постконфликтных ситуациях по всему миру: Афганистан, Ирак и т.д. Мы привносим большой опыт, и не только в одной области, обычно это команда, которая работает по разным отраслям, чтобы гарантировать возможности для людей.

Мы очень рады участвовать в улучшении ситуации в постконфликтный период по всему миру, включая Азербайджан. Когда мы работаем в подобных местах, базовые услуги становятся очень важными, будь то сектор здравоохранения, образования или социальной защиты. Это во многом зависит от ситуации в стране. Также важно обеспечить, чтобы у людей была надежда, они получали услуги и могли возвращаться к нормальной жизни.

- Как вы в целом оцениваете цифровое развитие Азербайджана? Как его можно было бы развить дальше?

- Что очень впечатляет, так это то, что нынешняя стратегия Азербайджана более всего фокусируется на цифровых технологиях. Не все страны так делают. Это необходимо, чтобы гарантировать, что производственные секторы экономики стали более производительными, и то, что люди смогут идти в ногу с развитием в стране. Цифровые секторы являются самыми быстроразвивающимися. Мы должны обеспечить развитие отрасли, чтобы Азербайджан шел в том направлении, в котором страна действительно хочет двигаться с точки зрения региональной и глобальной конкурентоспособности.