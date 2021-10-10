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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в воскресенье.
ИКТ
10 октября 2021 г. 13:32
В работе ВКонтакте произошел сбой

Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 12:44 (бакинское время) было зафиксировано 513 отчетов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (45%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 35% - на сбои в работе приложения, 20% - на проблемы с подключением сервера.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы. "Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения - это кратковременный эффект, который мы сейчас исправляем", - заявили в пресс-службе социальной сети.

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