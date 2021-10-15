В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 00.21 по бакинскому времени. О проблемах сообщают в основном пользователи из Германии, Нидерландов, Великобритании.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также неполадки при соединении с сервером, отображении новостной ленты, работы с сайтом и другие проблемы.