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В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
3 ноября 2020 г. 05:05
В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 18:46 понедельника по времени восточного побережья США (03:46 вторника бакинское время). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах и Великобритании.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 28% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 27% жалуются на полное отключение социальной сети.

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