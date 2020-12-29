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В портал открытых данных добавлено 11 географических услуг

В портал открытых данных добавлено 11 географических услуг Улучшен достоверный официальный источник для электронных карт – opendata.az. Так, в портале открытых данных (opendata.az), созданном Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий, размещены наборы географических
ИКТ
29 декабря 2020 г. 16:21
В портал открытых данных добавлено 11 географических услуг

Улучшен достоверный официальный источник для электронных карт – opendata.az. Так, в портале открытых данных (opendata.az), созданном Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий, размещены наборы географических данных. В портал добавлено 11 географических услуг Министерства экологии и природных ресурсов. Информационно-вычислительный центр предоставил сервисы API (интерфейс прикладного программирования), связанные с этими услугами. Посредством этих API можно использовать и обрабатывать данные в цифровом виде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В составе добавленных услуг представлены районы, города и территориальные единицы Азербайджана. Также в них отражены координаты железных дорог, рек, озер, национальные парки, автомагистрали, их типы (магистральные, сельские, городские), координаты расположения территорий лесов, географические названия, объекты (государственные учреждения и организации, частные предприятия, отели, учебные центры и т.д.).

База данных новых услуг была предоставлена управлением геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов и Институтом языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) имени Насими, а техническое обеспечение – Информационно-вычислительным центром МТСВТ.

Эти услуги имеют исключительное значение с точки зрения использования карты Азербайджанской Республики международными цифровыми платформами, мобильными приложениями и стартапами, а также служат правильному использованию географических названий и топонимов Азербайджанской Республики.

Использование географической информации на портале открытых данных позволит не только предотвратить подлог армян, но и сделает азербайджанские топонимы узнаваемыми в мире.

Посредством портала opendata.az соответствующие лица, в том числе программисты и стартаперы, могут легко найти, загрузить и использовать набор данных, созданный государственными органами. Портал содержит описание набора данных государственных органов, а также информацию о том, как найти доступ к набору данных и дополнительным средствам.

Услуги постоянно обновляются. Приглашаем пользователей следить за электронным порталом opendata.az, чтобы быть в курсе последних новшеств.

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Версия на азербайджанском языке Açıq Məlumatlar Portalına 11 adda coğrafi xidmət əlavə edilib

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