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В интернет попали данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

В интернет попали данные 1,3 млн пользователей Clubhouse Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете
ИКТ
11 апреля 2021 г. 06:56
В интернет попали данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает профильный портал Cybernews.

Отмечается, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Это такие информации, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

Портал подчеркивает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

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