В интернет попали данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.
Как передает Report, об этом сообщает профильный портал
Отмечается, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Это такие информации, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.
Портал подчеркивает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.
Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.