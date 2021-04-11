В интернет попали данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете

Личные данные 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse оказались в свободном доступе в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает профильный портал Cybernews .

Отмечается, что данные пользователей Clubhouse опубликовали на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе. Это такие информации, как имя учетной записи, имя пользователя, привязанные аккаунты в Twitter и Instagram, количество подписчиков и подписок, дата создания аккаунта, приглашения в комнаты по имени пользователя.

Портал подчеркивает, что выложенные в свободный доступ сведения не несут никакой конфиденциальной информации, такой, как, например, данные кредитных карт, но их может быть достаточно для совершения последующих атак хакеров.

Ранее стало известно, что личные данные и телефоны 533 миллионов пользователей Facebook были выложены в сеть, а данные 500 миллионов пользователей соцсети LinkedIn были выставлены на продажу хакерами.

Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, а в российском сегменте интернета приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.