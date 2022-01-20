В Instagram появилась новая функция

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, вводит функцию платной подписки, которая позволит авторам монетизировать контент.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Meta, вводит функцию платной подписки, которая позволит авторам монетизировать контент.

Как передает Report, об этом заявил глава этой социальной сети Адам Моссери.

"Подписки позволяют авторам монетизировать (свой контент - ред.)", - сообщил Моссери в своих соцсетях.

Для участников платной подписки будут доступны эксклюзивные эфиры и Stories, которые будут отмечены специальным значком. Автор также будет видеть значок платной подписки рядом с названиями профиля его подписчиков в Instagram. Тестирование функции проходит в США, отметил глава соцсети, и в ближайшие месяцы в тестгруппу будет добавлено больше авторов.