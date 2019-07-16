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Компания Google опровергла обвинения о сотрудничестве с китайскими военными

В Google опровергли обвинения о сотрудничестве с китайскими военными

Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с представителями вооруженных сил Китая, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Мы не работаем с китайскими военными", - говорится в заявлении компании.

Ранее сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль заявил, что Google сотрудничает с правительством Китая и китайскими военными и призвал власти США провести расследование. В частности, П.Тиль считает, что сотрудники иностранных разведок могли внедриться в разработку некоторых проектов компании, например, в работу над созданием искусственного интеллекта.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пообещал, что его администрация ознакомится с информацией П.Тиля.

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