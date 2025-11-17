В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

В Баку стартовала Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-2025), которая впервые проводится в регионе СНГ.

Как сообщает Report, конференция организуется Международным союзом электросвязи (ITU) раз в четыре года и направлена на сокращение цифрового разрыва между странами и развитие цифровой трансформации.

Конференция проходит в Бакинском конгресс-центре и служит открытой международной платформой для молодежи. Участники смогут познакомиться с глобальными технологическими тенденциями, пообщаться с ведущими экспертами и наладить международное сотрудничество.

В WTDC-2025 ожидается участие более 2 000 делегатов из 150 стран, включая свыше 300 представителей молодежи.

В рамках конференции ожидается принятие декларация, определяющая ключевые приоритеты 194 государств-членов ITU. Для стран СНГ их будет около пяти, и в течение следующих четырех лет ITU сосредоточится на их реализации

Стоит отметить, что мероприятие продлится до 28 ноября.