    В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    17 ноября, 2025
    • 09:10
    В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    В Баку стартовала Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-2025), которая впервые проводится в регионе СНГ.

    Как сообщает Report, конференция организуется Международным союзом электросвязи (ITU) раз в четыре года и направлена на сокращение цифрового разрыва между странами и развитие цифровой трансформации.

    Конференция проходит в Бакинском конгресс-центре и служит открытой международной платформой для молодежи. Участники смогут познакомиться с глобальными технологическими тенденциями, пообщаться с ведущими экспертами и наладить международное сотрудничество.

    В WTDC-2025 ожидается участие более 2 000 делегатов из 150 стран, включая свыше 300 представителей молодежи.

    В рамках конференции ожидается принятие декларация, определяющая ключевые приоритеты 194 государств-членов ITU. Для стран СНГ их будет около пяти, и в течение следующих четырех лет ITU сосредоточится на их реализации

    Стоит отметить, что мероприятие продлится до 28 ноября.

    WTDC-2025 ITU Азербайджан
    Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilir
    First-ever World Telecommunication Development Conference in CIS opens in Baku

    Лента новостей