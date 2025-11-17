İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilir

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:25
    Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilir

    Bu gün "Bakı Konqres Mərkəzi"ndə MDB-də ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı (WTDC-2025) start götürüb.

    "Report"un məlumatına görə, konfransı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (ITU) dörd ildən bir təşkil edir.

    Noyabrın 28-nə qədər davam edəcək tədbir ölkələr arasında rəqəmsal fərqi azaltmağa və rəqəmsal transformasiyanı inkişaf etdirməyə yönəlib, gənclər üçün açıq beynəlxalq platforma olacaq. Konfrans gənclərin dünya səviyyəsində texnoloji yeniliklər və trendlər haqqında bilik əldə etməsinə, bu sahədə aparıcı mütəxəssislərlə tanış olmasına və əməkdaşlıq imkanları yaratmasına beynəlxalq səviyyədə rəqabətqabiliyyətli olmasına şərait yaradır.

    WTDC-2025-də 150 ölkədən 2 000-dən çox nümayəndənin, o cümlədən 300-dən çox gənc nümayəndənin iştirakı gözlənilir.

    Konfrans çərçivəsində ITU-nun 194 üzv dövləti üçün əsas prioritetləri müəyyənləşdirən bəyannamənin qəbul edilməsi gözlənilir.

    MDB Bakı Azərbaycan WTDC-2025 ITU konfrans
    В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций
    First-ever World Telecommunication Development Conference in CIS opens in Baku

    Son xəbərlər

    09:47

    Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    İKT
    09:46

    Saməddin Əsədov WTDC-25-in sədri seçilib

    İKT
    09:39

    DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak edəcək 48 millidən 32-si dəqiqləşib

    Futbol
    09:26

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcək

    Futbol
    09:25

    Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilir

    İKT
    09:22

    Şəkidə evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:20
    Foto

    Paytaxtda qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    09:17

    ABB-dən metro istifadəçilərinə xüsusi fürsət!

    Maliyyə
    09:16

    Maştağa və Ramananın bir hissəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti