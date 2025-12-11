Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

    Экология
    • 11 декабря, 2025
    • 12:44
    12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки.

    Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 10-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 70-75%.

    В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами возможны дожди, в горных районах выпадет снег, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

