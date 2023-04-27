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В Баку впервые пройдет Конгресс космического поколения

В Баку впервые пройдет Конгресс космического поколения В сентябре в Баку впервые пройдет Конгресс космического поколения (Space Generation Congress).
ИКТ
27 апреля 2023 г. 12:06
В Баку впервые пройдет Конгресс космического поколения

В сентябре в Баку впервые пройдет Конгресс космического поколения (Space Generation Congress).

Как сообщает Report, об этом представитель Космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта (Azercosmos) Надир Атаев сказал на мероприятии на тему "Женщины в космосе: вызовы и возможности" в Университете ADA.

Он отметил, что данный форум состоится в преддверии 74-го Международного конгресса астронавтики.

"В форуме ожидается участие более 150 представителей из более чем 50 стран. В рамках мероприятия будут работать восемь рабочих групп по основным вопросам в космической сфере. Кроме того, запланированы 75 программ стипендий и наград от организации SGAC (The Space Generation Advisory Council)", - сказал Н.Атаев.

В 74-м Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября этого года, ожидается участие высококвалифицированных специалистов из более чем 75 стран мира. Для участия в конгрессе представлено более 3,5 тысяч научных статей из 95 стран мира.

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Версия на английском языке Baku to host Space Generation Congress
Версия на азербайджанском языке Bakıda ilk dəfə "Kosmik Nəsil Konqresi" keçiriləcək

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