Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода

Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения справедливого энергетического перехода.

Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения справедливого энергетического перехода.

Об этом Report заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Секретариата Энергетической Хартии Ацуко Хироше.

По ее словам, Азербайджан очень прагматично подходит к этому вопросу, стараясь перейти от традиционного ископаемого топлива к увеличению потенциала в области возобновляемых источников энергии.

“Я думаю, что страна находится в очень выгодном положении и в полной мере использует природные богатства продуманным, внимательным образом",- сказала Ацуко Хироше.

Она также прокомментировала Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в ноябре в Баку, отметив важность этого мероприятия.

“Мы надеемся, что к моменту проведения COP29 в Энергетическую хартию будут внесены дополнительные поправки, чтобы согласовать его с целями Парижского соглашения", - сказала она.