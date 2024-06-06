О нас

Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  

Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода   Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения справедливого энергетического перехода.
Энергетика
6 июня 2024 г. 10:54
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  

Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения справедливого энергетического перехода.

Об этом Report заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Секретариата Энергетической Хартии Ацуко Хироше.

По ее словам, Азербайджан очень прагматично подходит к этому вопросу, стараясь перейти от традиционного ископаемого топлива к увеличению потенциала в области возобновляемых источников энергии.

“Я думаю, что страна находится в очень выгодном положении и в полной мере использует природные богатства продуманным, внимательным образом",- сказала Ацуко Хироше.

Она также прокомментировала Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая состоится в ноябре в Баку, отметив важность этого мероприятия.

“Мы надеемся, что к моменту проведения COP29 в Энергетическую хартию будут внесены дополнительные поправки, чтобы согласовать его с целями Парижского соглашения", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Atsuko Hiroşe: "Azərbaycanın enerji keçidini təmin etmək üçün bütün resursları var"
Версия на английском языке Atsuko Hirose: Azerbaijan has resources to ensure energy transition

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Полиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
ФотоПолиция задержала мужчину, распространявшего в Tik-Tok фото женщин с неэтичными комментариями
30 мая 2024 г. 20:19
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
Директор ЦРУ и советник президента США направляются на Ближний восток для решения вопроса о перемирии в секторе Газа
5 июня 2024 г. 00:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi