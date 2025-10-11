Сегодня в Баку прошла международная конференция "Women in Cyber - Голос женщин: укрепление устойчивости в кибербезопасности".

Как сообщает Report, организованное Общественным объединением Femmes Digitales - Supporting Women in Tech и Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy, eGA) мероприятие прошло в рамках международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC-2025).

На конференции было отмечено, что мероприятие создает уникальную платформу для женщин-специалистов в области кибербезопасности, позволяющую им устанавливать контакты, обмениваться знаниями и формировать сообщества поддержки, выходящие за национальные и институциональные границы.

Было отмечено, что мероприятие имеет региональное значение. Оно подчеркивает ведущую роль женщин в обеспечении киберустойчивости, цифровых инновациях и защите критической информационной инфраструктуры, а также способствует формированию инклюзивного человеческого капитала, необходимого странам Евросоюза и Восточного партнерства для реагирования на общие вызовы.