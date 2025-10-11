Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    • 11 октября, 2025
    • 16:19
    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    Сегодня в Баку прошла международная конференция "Women in Cyber - Голос женщин: укрепление устойчивости в кибербезопасности".

    Как сообщает Report, организованное Общественным объединением Femmes Digitales - Supporting Women in Tech и Эстонской академией электронного управления (e-Governance Academy, eGA) мероприятие прошло в рамках международного киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC-2025).

    На конференции было отмечено, что мероприятие создает уникальную платформу для женщин-специалистов в области кибербезопасности, позволяющую им устанавливать контакты, обмениваться знаниями и формировать сообщества поддержки, выходящие за национальные и институциональные границы.

    Было отмечено, что мероприятие имеет региональное значение. Оно подчеркивает ведущую роль женщин в обеспечении киберустойчивости, цифровых инновациях и защите критической информационной инфраструктуры, а также способствует формированию инклюзивного человеческого капитала, необходимого странам Евросоюза и Восточного партнерства для реагирования на общие вызовы.

    Women in Cyber конференция кибербезопасность
    Фото
    Bakıda "Women in Cyber" Beynəlxalq Konfransı keçirilib

    Последние новости

    16:56

    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Индивидуальные
    16:54

    Вучич: Сербия сильно разочарована позицией России по поставкам газа

    Энергетика
    16:45

    Премьер: Грузия намерена восстановить отношения с США с чистого листа

    В регионе
    16:44

    Кобахидзе: Моральная ответственность за события 4 октября лежит на всех участниках

    В регионе
    16:35

    Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор

    Другие страны
    16:35

    Ермак: Украина и ОАЭ обсудили инвестиции в энергетику, инфраструктуру и АПК

    Другие страны
    16:29

    Стив Уиткофф и глава CENTCOM посетили пост ЦАХАЛ в Газе

    Другие страны
    16:23

    Международный эксперт призвал активизировать работу по прояснению судеб пропавших без вести

    Внешняя политика
    16:19
    Фото

    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    ИКТ
    Лента новостей