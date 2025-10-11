İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Bakıda "Women in Cyber" Beynəlxalq Konfransı keçirilib

    İKT
    • 11 oktyabr, 2025
    • 15:44
    Bakıda Women in Cyber Beynəlxalq Konfransı keçirilib

    Bu gün Bakıda "Women in Cyber – Qadınların səsi, kibertəhlükəsizlikdə dayanıqlığın güclənməsi" adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbiri "Femmes Digitales-Supporting Women in Tech" İctimai Birliyi və Estoniyanın Elektron Hökumət Akademiyası (e-Governance Academy, eGA) təşkil edib və "Critical Infrastructure Defence Challenge 2025" (CIDC-2025) beynəlxalq kiberfestivalı çərçivəsində keçirilir.

    Tədbirdə vurğulanıb ki, Şərq Tərəfdaşlığı regionunda kibertəhlükəsizlik mənzərəsi dönüş nöqtəsindədir. Region ölkələri rəqəmsal transformasiya sahəsində irəliləyir və kibermüdafiələrini gücləndirirlər, lakin rəhbər vəzifələrdə qadınların təmsilçiliyi hələ də ciddi şəkildə inkişaf etməmiş olaraq qalır. Bu tədbir qadın kibertəhlükəsizlik peşəkarlarının əlaqə qurması, bilik mübadiləsi aparması və milli və institusional sərhədləri aşan dəstək icmaları formalaşdırması üçün unikal bir platforma yaradır. Tədbir regional əhəmiyyət daşıyan bir hadisədir. Bu tədbir qadınların kiberdavamlılıq, rəqəmsal innovasiya və kritik infrastrukturun mühafizəsində aparıcı rolunu ön plana çıxarır və Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ortaq çağırışlara cavab verməsi üçün zəruri olan inklüziv insan kapitalının formalaşdırılmasına töhfə verir.

    Women in Cyber Kibertəhlükəsizlik Avropa İttifaqı
    Foto
    В Баку прошла международная конференция Women in Cyber

    Son xəbərlər

    16:45
    Foto

    Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşüb

    Biznes
    16:37

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Digər ölkələr
    16:37

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    16:37

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    16:32

    Livan İranın yardımından imtina edib

    Region
    16:30

    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

    Digər ölkələr
    16:16

    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir

    Region
    16:13

    Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edib

    Region
    16:06

    Beynəlxalq ekspert: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı səylərin artırılması zəruridir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti