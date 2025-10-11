Bakıda "Women in Cyber" Beynəlxalq Konfransı keçirilib
- 11 oktyabr, 2025
- 15:44
Bu gün Bakıda "Women in Cyber – Qadınların səsi, kibertəhlükəsizlikdə dayanıqlığın güclənməsi" adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbiri "Femmes Digitales-Supporting Women in Tech" İctimai Birliyi və Estoniyanın Elektron Hökumət Akademiyası (e-Governance Academy, eGA) təşkil edib və "Critical Infrastructure Defence Challenge 2025" (CIDC-2025) beynəlxalq kiberfestivalı çərçivəsində keçirilir.
Tədbirdə vurğulanıb ki, Şərq Tərəfdaşlığı regionunda kibertəhlükəsizlik mənzərəsi dönüş nöqtəsindədir. Region ölkələri rəqəmsal transformasiya sahəsində irəliləyir və kibermüdafiələrini gücləndirirlər, lakin rəhbər vəzifələrdə qadınların təmsilçiliyi hələ də ciddi şəkildə inkişaf etməmiş olaraq qalır. Bu tədbir qadın kibertəhlükəsizlik peşəkarlarının əlaqə qurması, bilik mübadiləsi aparması və milli və institusional sərhədləri aşan dəstək icmaları formalaşdırması üçün unikal bir platforma yaradır. Tədbir regional əhəmiyyət daşıyan bir hadisədir. Bu tədbir qadınların kiberdavamlılıq, rəqəmsal innovasiya və kritik infrastrukturun mühafizəsində aparıcı rolunu ön plana çıxarır və Avropa İttifaqı ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ortaq çağırışlara cavab verməsi üçün zəruri olan inklüziv insan kapitalının formalaşdırılmasına töhfə verir.