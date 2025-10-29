16 ноября в Баку пройдет Глобальный день молодежи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос).

Мероприятие будет организовано в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) Международного союза электросвязи, которая пройдет в столице Азербайджана 17-28 ноября.

Советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов отметил, что в Глобальном дне молодежи примут участие молодые лидеры, предприниматели, инфлюенсеры, инженеры, студенты:

"Молодежь сможет наладить отношения с международными партнерами. Темы охватят такие сферы, как цифровые навыки, гендер, изменение климата, предпринимательство и профессии будущего. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие более 400 иностранцев".