Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

Есть определенные предложения по мирному плану урегулирования российско-украинского конфликта, однако окончательное решение пока не принято.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, так называемый "план Трампа" отражает американское видение завершения войны и содержит сложные положения, требующие отдельного обсуждения.

"Именно в этом контексте Европа и Украина подготовили свои предложения. С украинской стороны существует четкая позиция - как по вопросу территорий, так и, что особенно важно, по предотвращению возможной повторной войны", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что Киев не намерен идти на территориальные уступки. "Этот вопрос не подлежит обсуждению. Этого не допускают ни Конституция Украины, ни украинский народ, и власть также не будет на это соглашаться", - заявил он.