Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 13:18
    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Есть определенные предложения по мирному плану урегулирования российско-украинского конфликта, однако окончательное решение пока не принято.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По словам Подоляка, так называемый "план Трампа" отражает американское видение завершения войны и содержит сложные положения, требующие отдельного обсуждения.

    "Именно в этом контексте Европа и Украина подготовили свои предложения. С украинской стороны существует четкая позиция - как по вопросу территорий, так и, что особенно важно, по предотвращению возможной повторной войны", - отметил он.

    Подоляк подчеркнул, что Киев не намерен идти на территориальные уступки. "Этот вопрос не подлежит обсуждению. Этого не допускают ни Конституция Украины, ни украинский народ, и власть также не будет на это соглашаться", - заявил он.

    Михаил Подоляк Украина российско-украинская война мирный план Трампа
    Prezident Ofisinin müşaviri: Ərazi güzəşti Ukrayna üçün müzakirə mövzusu deyil
    Elvis

    Последние новости

    13:41

    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    13:34

    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

    Другие страны
    13:33
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    13:30

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    13:27

    Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

    Происшествия
    13:25

    Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    13:19

    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    13:18

    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    13:18

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    Лента новостей