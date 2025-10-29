İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakıda Qlobal Gənclər Günü keçiriləcək

    İKT
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:48
    Noyabrın 16-da Bakıda Qlobal Gənclər Günü keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Kosmik Agentliyə ("Azərkosmos") istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tədbir noyabrın 17-28-də Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransı 2025 (WTDC-25) çərçivəsində təşkil ediləcək.

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müşaviri Rəşad Bayramov qeyd edib ki, Qlobal Gənclər Gününə gənc liderlər, sahibkarlar, influnserlər, mühəndislər, tələbələr qatılacaq: "Gənclər beynəlxalq tərəfdaşları ilə münasibət qura biləcəklər. Onların mövzuları rəqəmsal bacarıqlar, gender, iqlim dəyişikliyi, sahibkarlıq və gələcəyin peşələri kimi sahələri əhatə edəcək. Builki tədbirə 400-dən çox əcnəbi gəncin qatılması gözlənilir".

    Tədbir vaxtı beynəlxalq kosmik stansiya ilə canlı bağlantı olacaq.

    Qlobal Gənclər Günü Azərkosmos

