Şəkidə şəxsin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 19:45
Yanvarın 12-də Şəki rayonu ərazisində Sətdar Nəbiyevin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Şəki rayon prokurorluğunun məlumatında deyilir.
Araşdırma zamanı 2000-ci il təvəllüdlü Hüseyn İsmayılovun yanvarın 10-da Sətdar Nəbiyevi sifət nahiyəsindən əli ilə vurması nəticəsində sonuncunun yerə yıxılması və almış olduğu xəsarətlərdən 2 gün sonra xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci (ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Hüseyn İsmayılov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.
Son xəbərlər
20:06
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "OFK ilə matçda fərdi səhvlər ucbatından qollar buraxdıq"Futbol
19:57
Filippində poliqonda baş verən uçqunda ölənlərin sayı 10-a yüksəlib – YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:53
İspaniya polisi tarixində ən böyük kokain partiyasını müsadirə edibDigər ölkələr
19:51
Foto
"Qarabağ" yoxlama oyununda "Neftçi"yə qalib gəlibFutbol
19:45
Şəkidə şəxsin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıbHadisə
19:41
Foto
Azərbaycan USTDA ilə reallaşa biləcək birgə layihələri müzakirə edibBiznes
19:40
İranda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 572 nəfərə çatıbRegion
19:35
KİV: Somali BƏƏ ilə bütün müqavilələri ləğv edibDigər ölkələr
19:34