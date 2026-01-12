В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности
Происшествия
- 12 января, 2026
- 20:11
В Шеки задержан мужчина, подозреваемый в убийстве по неосторожности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Шекинского района.
Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что 10 января Гусейн Исмаилов (2000 г.р.) ударил рукой Саттара Набиева в область лица, в результате чего последний упал на землю и получил травмы. Спустя два дня он скончался в больнице.
По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Гусейн Исмаилов задержан в качестве подозреваемого.
