В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности

В Шеки задержан мужчина, подозреваемый в убийстве по неосторожности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Шекинского района.

Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что 10 января Гусейн Исмаилов (2000 г.р.) ударил рукой Саттара Набиева в область лица, в результате чего последний упал на землю и получил травмы. Спустя два дня он скончался в больнице.

По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Гусейн Исмаилов задержан в качестве подозреваемого.