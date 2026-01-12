Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 20:11
    В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности

    В Шеки задержан мужчина, подозреваемый в убийстве по неосторожности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на прокуратуру Шекинского района.

    Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что 10 января Гусейн Исмаилов (2000 г.р.) ударил рукой Саттара Набиева в область лица, в результате чего последний упал на землю и получил травмы. Спустя два дня он скончался в больнице.

    По факту в прокуратуре Шекинского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Гусейн Исмаилов задержан в качестве подозреваемого.

    Шекинский район прокуратура убийство по неосторожности
    Şəkidə şəxsin ehtiyatsızlıqdan öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Последние новости

    20:33

    Госдепартамент США аннулировал более 100 тыс. виз

    Другие страны
    20:19

    Иранским дипломатам запретили доступ в Европарламент

    Другие страны
    20:11

    В Шеки мужчина задержан по подозрению в убийстве по неосторожности

    Происшествия
    19:59

    Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

    Бизнес
    19:49

    Число жертв оползня на свалке на Филиппинах выросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43

    Украина завершает работу над документом о гарантиях безопасности

    Другие страны
    19:36

    Испания изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина

    Другие страны
    19:33

    HRANA: Число погибших в ходе протестов в Иране превысило 570 человек

    В регионе
    19:30

    СМИ: Сомали расторг все соглашения с ОАЭ

    Другие страны
    Лента новостей